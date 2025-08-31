Скидки
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Нужно немного волшебства». Тренер «Ливерпуля» Слот — о победе над «Арсеналом»

«Нужно немного волшебства». Тренер «Ливерпуля» Слот — о победе над «Арсеналом»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Собослаи – 83'    

«Пожалуй, если бы мы сыграли этот матч 10 раз подобным образом, то восемь раз он завершился бы ничьей, один раз победили бы мы, и один раз — «Арсенал», ведь игра не была насыщенной, что иногда тоже неплохо, поскольку обе команды были хороши в обороне. Но я думаю, что и мы, и «Арсенал», как правило, способны создавать больше моментов, однако это также говорит о структуре и дисциплине обеих команд при игре без мяча. А ещё нужно немного волшебства — именно это нам и обеспечил Доминик [Собослаи], что помогло нам победить в матче, который, как я сказал ранее, должен был завершиться ничьей», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

