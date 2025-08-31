Скидки
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Динамо Махачкала — Динамо Москва, результат матча 31 августа 2025, счёт 1:0, 7-й тур РПЛ 2025/2026

Московское «Динамо» проиграло махачкалинскому «Динамо» в матче РПЛ
Комментарии

Московское «Динамо» потерпело поражение от махачкалинского «Динамо» в матче 7-го тура Мир РПЛ. Встреча в Каспийске завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Хоссейннежад – 74'    

На 74-й минуте единственный мяч забил Мохаммад Хоссейннежад, который перекинул вратаря Игоря Лещука. Голевую передачу в актив записал Никита Глушков.

Махачкалинское «Динамо» прервало трёхматчевую серию без побед в РПЛ, набрало восемь очков и занимает 11-е место в таблице. Московское «Динамо» с восемью очками идёт девятым.

В следующем туре 12 сентября команда Хасанби Биджиева сыграет в гостях с казанским «Рубином», коллектив Валерия Карпина днём позднее примет московский «Спартак».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Команда Карпина проиграла в Дагестане! РПЛ уходит на перерыв
