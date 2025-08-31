«Мы проиграли им и в прошлом сезоне». Гвардиола — о поражении «Ман Сити» от «Брайтона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении своей команды от «Брайтона» (1:2) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

«Пропущенный гол в концовке — это усталость. Мы атаковали в тот момент и очень хорошо прессинговали, вынос мяча был коротким, и мы не смогли сократить разрыв в зоне на фланге, а у них на поле были быстрые игроки.

Хусанов? Хуса может справиться, потому что он очень быстрый, но, к сожалению, у него был ушиб, и поэтому он не смог продолжить игру. В целом мы очень хорошо справляемся с высоким прессингом и быстро восстанавливаемся. Пропущенный гол произошёл в последние минуты, когда игроки устали.

Мы начинаем сезон прямо сейчас. В матче с «Вулверхэмптоном» мы не ошибались, мы ошибались в начале. Посмотрим, что из этого выйдет.

Мне кажется, в хорошие моменты мы стали активнее, чем в прошлом сезоне, но в прошлом сезоне мы тоже проиграли «Тоттенхэму» и «Брайтону», и в этом сезоне произошло то же самое», — приводит слова Гвардиолы сайт «Манчестер Сити».