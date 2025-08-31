Скидки
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Мы проиграли им и в прошлом сезоне». Гвардиола — о поражении «Ман Сити» от «Брайтона»

Аудио-версия:
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении своей команды от «Брайтона» (1:2) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 34'     1:1 Милнер – 67'     2:1 Груда – 89'    

«Пропущенный гол в концовке — это усталость. Мы атаковали в тот момент и очень хорошо прессинговали, вынос мяча был коротким, и мы не смогли сократить разрыв в зоне на фланге, а у них на поле были быстрые игроки.

Хусанов? Хуса может справиться, потому что он очень быстрый, но, к сожалению, у него был ушиб, и поэтому он не смог продолжить игру. В целом мы очень хорошо справляемся с высоким прессингом и быстро восстанавливаемся. Пропущенный гол произошёл в последние минуты, когда игроки устали.

Мы начинаем сезон прямо сейчас. В матче с «Вулверхэмптоном» мы не ошибались, мы ошибались в начале. Посмотрим, что из этого выйдет.

Мне кажется, в хорошие моменты мы стали активнее, чем в прошлом сезоне, но в прошлом сезоне мы тоже проиграли «Тоттенхэму» и «Брайтону», и в этом сезоне произошло то же самое», — приводит слова Гвардиолы сайт «Манчестер Сити».

Футболист «Манчестер Сити» Шерки выбыл на два месяца из-за травмы
