Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 31 августа, завершился 7-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

30 августа, суббота:

«Оренбург» — «Рубин» — 2:2;

«Зенит» — «Пари НН» — 2:0;

«Спартак» — «Сочи» — 2:1;

«Ростов» — «Ахмат» — 1:1.

31 августа, воскресенье:

«Акрон» — «Балтика» — 0:2;

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:2;

ЦСКА — «Краснодар» — 1:1;

«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва — 1:0.

По итогам 7-го тура первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 16 очков в семи матчах. На второй строчке располагается ЦСКА с 15 очками после семи игр. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика», у которой равенство с армейцами по набранным очкам и количеству встреч.