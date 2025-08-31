Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 31 августа, завершился 7-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
30 августа, суббота:
«Оренбург» — «Рубин» — 2:2;
«Зенит» — «Пари НН» — 2:0;
«Спартак» — «Сочи» — 2:1;
«Ростов» — «Ахмат» — 1:1.
31 августа, воскресенье:
«Акрон» — «Балтика» — 0:2;
«Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:2;
ЦСКА — «Краснодар» — 1:1;
«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва — 1:0.
По итогам 7-го тура первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 16 очков в семи матчах. На второй строчке располагается ЦСКА с 15 очками после семи игр. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика», у которой равенство с армейцами по набранным очкам и количеству встреч.