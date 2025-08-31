Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты матчей 7-го тура, турнирная таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 31 августа, завершился 7-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

30 августа, суббота:

«Оренбург» — «Рубин» — 2:2;
«Зенит» — «Пари НН» — 2:0;
«Спартак» — «Сочи» — 2:1;
«Ростов» — «Ахмат» — 1:1.

31 августа, воскресенье:

«Акрон» — «Балтика» — 0:2;
«Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:2;
ЦСКА — «Краснодар» — 1:1;
«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва — 1:0.

По итогам 7-го тура первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 16 очков в семи матчах. На второй строчке располагается ЦСКА с 15 очками после семи игр. Замыкает тройку лидеров калининградская «Балтика», у которой равенство с армейцами по набранным очкам и количеству встреч.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: Месси в финале Кубка лиг, US Open и Евробаскет
Топ-матчи понедельника: Месси в финале Кубка лиг, US Open и Евробаскет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android