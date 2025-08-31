Созин: в матче лидеров РПЛ «Краснодар» был лучше ЦСКА, даже вдесятером и в гостях

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился впечатлениями от матча ЦСКА — «Краснодар» (1:1) в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Я не буду говорить о судействе – претензии есть у всех. Так что от этой порочной традиции обсуждать околофутбол хочется отойти. Давайте лучше о футболе – он был европейского уровня. А восхититься больше хочется «Краснодаром».

Сотни раз слышал от разных экспертов, бывших тренеров и царей, что Мусаев – какой-то не такой тренер. Не играл он в футбол, видите ли. Так вот, посмотрите на сегодняшнюю игру «Краснодара» Мусаева – это абсолютно управляемая команда, именно его команда. В равных составах – имели больше моментов и почти ничего не дали сопернику. Вдесятером – уверенно закрылись, сняли весь вверх, насытили центр: опять ничего сопернику не дали создать. Был ли ЦСКА плох? Нет, там было и желание, и правильное движение, но этого было мало. Даже дома. Даже с такой игрой, которую показывала команда весь сезон.

Так что когда говорят про постчемпионский сезон, про необходимость доказывать свои амбиции, что «Краснодар» не справится – вот вам нынешний «Краснодар». Они готовы доказывать и готовы бороться за чемпионство. И сегодня, в матче лидеров российского футбола, именно «Краснодар» Мусаева был лучше. Даже в Москве, даже вдесятером», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».