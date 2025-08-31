Скидки
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Он осознаёт, каким должен быть футболист «Ливерпуля». Слот — об игре Собослаи

«Он осознаёт, каким должен быть футболист «Ливерпуля». Слот — об игре Собослаи
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о значимости полузащитника Доминика Собослаи для команды. В матче 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:0) футболист забил победный гол прямым ударом со штрафного.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Собослаи – 83'    

«Не думаю, что Доминик изменился, если сравнивать несколько его прошлых игр с предыдущим сезоном. Он всегда осознавал, каким должен быть футболист «Ливерпуля»: если ты носишь эту футболку, то должен отдавать все силы, независимо от твоей позиции на поле. Будучи полузащитником, он всегда первым возвращается в оборону, высоко прессингует и я думаю, что сегодня он всё делал правильно. Невероятная игра в его исполнении на позиции, на которой он, вероятно, играл лишь два-три раза в жизни. Это многое говорит о его характере. Доминик сыграл очень хорошо, на том же уровне, что и всегда, будучи атакующим хавбеком», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

