«Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» в матче 3-го тура АПЛ

Завершён матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» (Бирмингем) и «Кристал Пэлас» (Лондон). Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия).

Жан-Филипп Матета реализовал пенальти на 21-й минуте и вывел гостей вперёд. Марк Гехи на 68-й минуте удвоил преимущество команды, третий гол коллектива на 78-й минуте забил Исмаила Сарр.

После этой игры «львы» находятся на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ с одним очком, «стекольщики» располагаются на восьмом месте с пятью очками.

В следующем туре «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Эвертоном» 13 сентября, «Кристал Пэлас» в тот же день примет на своём поле «Сандерленд».