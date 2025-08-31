Скидки
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Кристал Пэлас, результат матча 31 августа 2025, счет 0:3, 3-й тур АПЛ 2025/2026

«Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» в матче 3-го тура АПЛ
Завершён матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» (Бирмингем) и «Кристал Пэлас» (Лондон). Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем). В качестве главного арбитра выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия).

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 3
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Матета – 21'     0:2 Гехи – 68'     0:3 Сарр – 78'    

Жан-Филипп Матета реализовал пенальти на 21-й минуте и вывел гостей вперёд. Марк Гехи на 68-й минуте удвоил преимущество команды, третий гол коллектива на 78-й минуте забил Исмаила Сарр.

После этой игры «львы» находятся на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ с одним очком, «стекольщики» располагаются на восьмом месте с пятью очками.

В следующем туре «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Эвертоном» 13 сентября, «Кристал Пэлас» в тот же день примет на своём поле «Сандерленд».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
