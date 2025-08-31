Скидки
Олимпик Лион — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, как поздравил игроков «Кайрата» с выходом в ЛЧ

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, как поздравил игроков «Кайрата» с выходом в ЛЧ
Аудио-версия:
Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о попадании «Кайрата», воспитанником которого он является, в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В осенней части турнира чемпионы Казахстана встретятся с такими командами, как «Реал», «Интер» и «Арсенал».

«Я написал ребятам, поздравил их. Отдельно поздравил вратаря. Сейчас в сборную поеду, туда много пацанов из «Кайрата» вызвано, там их поздравлю. Конечно, я очень сильно обрадовался. Это мой клуб, я с ними от начала и до конца. Выступления «Кайрата» в ЛЧ — это большой плюс. Сам клуб никогда не выступал в Лиге чемпионов, и это должно быть началом большого пути», — приводит слова Алипа Metaratings.

В раунде плей-офф за право принять участие в общем этапе ЛЧ «Кайрат» одержал победу над шотландским «Селтиком» (0:0, 0:0, 3:2 (пен.)). Таким образом, команда впервые в своей истории квалифицировалась в групповой/общий этап главного еврокубкового турнира.

