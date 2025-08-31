Скидки
Главная Футбол Новости

«Динамо» под руководством Карпина проиграло 5 из 10 матчей сезона-2025/2026

«Динамо» под руководством Карпина проиграло 5 из 10 матчей сезона-2025/2026
Комментарии

Московское «Динамо» потерпело пятое поражение в 10 матчах во всех турнирах в сезоне-2025/2026. Сегодня, 31 августа, команда Валерия Карпина проиграла махачкалинскому «Динамо» в матче 7-го тура Мир РПЛ со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Хоссейннежад – 74'    

Динамовцы потерпели три поражения в семи матчах РПЛ («Краснодар» — 0:1, ЦСКА — 1:3, «Динамо» Мх — 0:1), в Фонбет Кубке России команда Карпина уступила «Краснодару» со счётом 0:4 и «Крыльям Советов» (0:0, 4:5 пен.).

Московское «Динамо» с восемью очками идёт девятым в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 13 сентября «сине-бело-голубые» на своём поле сыграют с московским «Спартаком».

