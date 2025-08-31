Скидки
Главная Футбол Новости

Карпин заявил, что готов покинуть пост главного тренера «Динамо»

Карпин заявил, что готов покинуть пост главного тренера «Динамо»
Российский специалист Валерий Карпин заявил, что готов уйти с поста главного тренера московского «Динамо». Сегодня, 31 августа, его команда проиграла махачкалинскому «Динамо» в матче 7-го тура Мир РПЛ со счётом 0:1. Это пятое поражение команды Карпина в 10 матчах сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Хоссейннежад – 74'    

— На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию на данный момент? Есть понимание?
— Работать. Что еще тут сделаешь. Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуются.

— Они сейчас вас не слышат?
— Видимо, нет. Раз не выполняют, значит не слышат. Либо [надо] тренера поменять.

— А вы готовы так просто уйти?
— А чего нет? Первый раз что ли?

— Понятно, что не первый, но думаю вы тоже большие надежды возлагали. И на себя, в том числе.
— Возлагал, да.

— А сейчас?
— Пока возлагаю, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

