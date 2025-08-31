Скидки
Главная Футбол Новости

Чемпионат Англии по футболу 2025/2026: результаты матчей 3-го тура, турнирная таблица

Чемпионат Англии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 августа, завершился 3-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

30 августа, суббота:

«Челси» — «Фулхэм» — 2:0;
«Вулверхэмптон» — «Эвертон» — 2:3;
«Тоттенхэм Хотспур» — «Борнмут» — 0:1;
«Сандерленд» — «Брентфорд» — 2:1;
«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» — 3:2;
«Лидс Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:0.

31 августа, воскресенье:

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» — 2:1;
«Ноттингем Форест» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:3;
«Ливерпуль» — «Арсенал» — 1:0;
«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас» — 0:3.

По итогам тура возглавляет турнирную таблицу АПЛ «Ливерпуль» с девятью очками, на втором месте располагается «Челси» с семью очками, в топ-4 также вошли «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» (по шесть очков). Замыкают таблицу «Фулхэм» (2), «Астон Вилла» (1) и «Вулверхэмптон» (0).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
