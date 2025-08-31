«Интер» потерпел поражение в домашнем матче с «Удинезе» во 2-м туре Серии А

Завершился матч 2-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Маркетти. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

На 17-й минуте защитник «Интера» Дензел Думфрис открыл счёт в матче. На 29-й минуте нападающий «Удинезе» Кинан Дэвис с пенальти восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте полузащитник гостей Артюр Атта забил победный мяч. Гол защитника «Интера» Федерико Димарко на 56-й минуте был отменён после вмешательства VAR.

«Интер» с тремя очками в двух стартовых турах занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Удинезе» теперь четыре очка. Команда располагается на пятой строчке в таблице.