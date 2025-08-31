Скидки
Главная Футбол Новости

Интер — Удинезе, результат матча 31 августа 2025, счёт 1:2, 2-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» потерпел поражение в домашнем матче с «Удинезе» во 2-м туре Серии А
Завершился матч 2-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Удинезе». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Маркетти. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Италия — Серия А . 2-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 2
Удинезе
Удине
1:0 Думфрис – 17'     1:1 Дэвис – 29'     1:2 Атта – 40'    

На 17-й минуте защитник «Интера» Дензел Думфрис открыл счёт в матче. На 29-й минуте нападающий «Удинезе» Кинан Дэвис с пенальти восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте полузащитник гостей Артюр Атта забил победный мяч. Гол защитника «Интера» Федерико Димарко на 56-й минуте был отменён после вмешательства VAR.

«Интер» с тремя очками в двух стартовых турах занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Удинезе» теперь четыре очка. Команда располагается на пятой строчке в таблице.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
