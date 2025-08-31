«Лион» вырвал победу в концовке матча 3-го тура Лиги 1 с «Марселем»

Окончен матч 3-го тура Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Марсель». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля. Игра состоялась на стадионе «Групама» (Лион). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье.

На 29-й минуте у гостей красную карточку получил Си Джей Иган-Райли. На 88-й минуте Леонардо Балерди отметился автоголом, который принёс «Лиону» победу.

После этой игры «Лион» находится на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства с девятью очками. «Марсель» располагается на 10-й строчке с тремя очками.

В следующем туре «Лион» в гостях встретится с «Ренном», а «Марсель» примет на своём поле «Лорьян». Обе встречи состоятся 14 сентября.