Лион — Марсель, результат матча 31 августа 2025, счет 1:0, 3-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лион» вырвал победу в концовке матча 3-го тура Лиги 1 с «Марселем»
Комментарии

Окончен матч 3-го тура Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Марсель». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля. Игра состоялась на стадионе «Групама» (Лион). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Балерди – 87'    
Удаления: нет / Иган-Райли – 29'

На 29-й минуте у гостей красную карточку получил Си Джей Иган-Райли. На 88-й минуте Леонардо Балерди отметился автоголом, который принёс «Лиону» победу.

После этой игры «Лион» находится на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства с девятью очками. «Марсель» располагается на 10-й строчке с тремя очками.

В следующем туре «Лион» в гостях встретится с «Ренном», а «Марсель» примет на своём поле «Лорьян». Обе встречи состоятся 14 сентября.

