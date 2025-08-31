«Результат — по делу». Тренер «Динамо» Мх — о победе над московским «Динамо»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев считает, что его команда одержала заслуженную победу над московским «Динамо» в матче 7-го тура Мир РПЛ. Встреча в Каспийске завершилась со счётом 1:0.
— Показали хорошее качество игры и достигли положительного результата в матче с серьёзным соперником. Очень важно, что выиграли много единоборств, нам нельзя было оставаться без мяча.
Забили неплохой гол. Достаточно красивый мяч. Так что результат — по делу.
— Вы использовали всего три замены.
— Ребята выдерживали темп. И мы смотрели по ситуации.
Московское «Динамо» — очень хороший коллектив, очень хороший соперник. И я рад, что матч так закончился, — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».
Махачкалинская команда набрала восемь очков и занимает 11‑е место в турнирной таблице РПЛ.