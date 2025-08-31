Скидки
«Результат — по делу». Тренер «Динамо» Мх — о победе над московским «Динамо»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев считает, что его команда одержала заслуженную победу над московским «Динамо» в матче 7-го тура Мир РПЛ. Встреча в Каспийске завершилась со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Хоссейннежад – 74'    

— Показали хорошее качество игры и достигли положительного результата в матче с серьёзным соперником. Очень важно, что выиграли много единоборств, нам нельзя было оставаться без мяча.

Забили неплохой гол. Достаточно красивый мяч. Так что результат — по делу.

— Вы использовали всего три замены.
— Ребята выдерживали темп. И мы смотрели по ситуации.

Московское «Динамо» — очень хороший коллектив, очень хороший соперник. И я рад, что матч так закончился, — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Махачкалинская команда набрала восемь очков и занимает 11‑е место в турнирной таблице РПЛ.

