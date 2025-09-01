Сафонов недоволен игровым временем в «ПСЖ». Последний матч был более трёх месяцев назад

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов высказался об игровой практике в клубе, а также поделился мнением о победе парижан над «Тулузой» (6:3) в 3-м туре Лиги 1. Вратарь Люка Шевалье пропустил два мяча в концовке — на 89-й и 90+1-й минутах.

«Вчера, после объявления состава на матч, поймал себя на мысли, что не играл за клуб уже более трёх месяцев (последняя встреча была в финале Кубка). Неприятно осознавать этот факт, но стараюсь держать в голове мысль, что многое — в моих руках.

Игра с «Тулузой» была интересной, и, как обычно, у меня были лучшие зрительские места, так что мне очень хорошо был виден прекрасный настрой команды на этот матч. Но при этом всём нам понятно, что два пропущенных мяча при счёте 6:1 после 80-й минуты — непозволительная роскошь для команды. Уверен, что эта ситуация — просто сигнал быть более внимательными в будущем», — написал Сафонов в телеграм-канале.

24 мая 2025 года «ПСЖ» разгромил «Реймс» (3:0) в финале Кубка Франции — 2024/2025. Сафонов провёл на поле 90 минут. С тех пор россиянин в воротах парижского клуба не появлялся. В летнее трансферное окно победители Лиги чемпионов УЕФА подписали Люку Шевалье из «Лилля». По данным СМИ, сумма сделки составила € 40 млн.