Чемпионат Германии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 31 августа, завершился 2-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
29 августа, пятница:
«Гамбург» — «Санкт-Паули» — 0:2
30 августа, суббота:
«Хоффенхайм» — «Айнтрахт» — 1:3
«Штутгарт» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 1:0
«Вердер» — «Байер» — 3:3
«РБ Лейпциг» — «Хайденхайм» — 2:0
«Аугсбург» — «Бавария» — 2:3
31 августа, воскресенье:
«Вольфсбург» — «Майнц» — 1:1
«Боруссия» Дортмунд — «Унион» — 3:0
«Кёльн» — «Фрайбург» — 4:1
По итогам тура в группе лидеров расположились «Бавария», «Айнтрахт» и «Кёльн» — у данных коллективов по шесть очков, топ-4 с четырьмя очками замыкает «Боруссия» Дортмунд. В нижней части турнирной таблицы расположились «Вердер» (1), «Хайденхайм» и «Фрайбург» (по 0).