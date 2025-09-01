Чемпионат Германии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

В воскресенье, 31 августа, завершился 2-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

29 августа, пятница:

«Гамбург» — «Санкт-Паули» — 0:2

30 августа, суббота:

«Хоффенхайм» — «Айнтрахт» — 1:3

«Штутгарт» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 1:0

«Вердер» — «Байер» — 3:3

«РБ Лейпциг» — «Хайденхайм» — 2:0

«Аугсбург» — «Бавария» — 2:3

31 августа, воскресенье:

«Вольфсбург» — «Майнц» — 1:1

«Боруссия» Дортмунд — «Унион» — 3:0

«Кёльн» — «Фрайбург» — 4:1

По итогам тура в группе лидеров расположились «Бавария», «Айнтрахт» и «Кёльн» — у данных коллективов по шесть очков, топ-4 с четырьмя очками замыкает «Боруссия» Дортмунд. В нижней части турнирной таблицы расположились «Вердер» (1), «Хайденхайм» и «Фрайбург» (по 0).