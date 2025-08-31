«Рома» арендовала защитника «Ливерпуля»

Греческий защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас перешёл в итальянскую «Рому» на правах аренды, сообщается на сайте клуба.

Соглашение об аренде 29-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2025/2026. Цимикас будет выступать за «Рому» под 12-м номером.

В прошедшем сезоне Цимикас принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Ранее Цимикас защищал цвета греческого «Олимпиакоса» и клуба «Виллем II» из Нидерландов.