«Ноттингем Форест» объявил о переходе вратаря из «Ботафого»

Бразильский вратарь Джон Виктор перешёл из «Ботафого» в «Ноттингем Форест», сообщается на сайт английского клуба.

Соглашение с 29-летним голкипером рассчитано на три года.

«Джон привлёк внимание многих клубов после нескольких впечатляющих сезонов в Бразилии, поэтому мы рады, что он выбрал «Форест» в качестве своего следующего шага.

У Матца Селса прошлый сезон выдался выдающимся, и в нашей команде также есть Ангус Ганн и молодой Аарон Ботт, а это значит, что Джон присоединится к сильной команде вратарей, которые будут подталкивать друг друга к победе и помогать друг другу совершенствоваться. Он приезжает сюда с желанием внести свой вклад, и мы рады его приветствовать», — сказал спортивный директор «Ноттингем Форест» Росс Уилсон.

Виктор ранее выступал за бразильские «Интернасьонал», «Сантос» и «Ботафого», а также за испанский «Вальядолид». В минувшем сезоне он провёл 39 матчей, в 15 из которых оставил ворота в неприкосновенности. Виктор был основным вратарём «Ботафого» на клубном чемпионате мира 2025 года в США.