Райо Вальекано — Барселона, результат матча 31 августа 2025, счет 1:1, 3-й тур Лиги 1 2025/2026

«Райо Вальекано» и «Барселона» не выявили победителя в матче 3-го тура Ла Лиги
Завершён матч 3-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Райо Вальекано» из Мадрида и «Барселона». Игра прошла на стадионе «Вальекас» (Мадрид). В качестве главного арбитра матча выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка).

Испания — Примера . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 40'     1:1 Перес – 67'    

Ламин Ямаль на 40-й минуте реализовал пенальти и вывел каталонцев вперёд. Фран Перес забил ответный мяч на 67-й минуте.

После этой игры «блауграна» с семью очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Ла Лиги, «пчёлы» с четырьмя очками находятся на 10-й строчке.

В следующем туре «Райо Вальекано» в гостях сыграет с «Осасуной», «Барселона» на своём поле примет «Валенсию». Обе встречи состоятся 14 сентября.

