«Райо Вальекано» и «Барселона» не выявили победителя в матче 3-го тура Ла Лиги

Завершён матч 3-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Райо Вальекано» из Мадрида и «Барселона». Игра прошла на стадионе «Вальекас» (Мадрид). В качестве главного арбитра матча выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка).

Ламин Ямаль на 40-й минуте реализовал пенальти и вывел каталонцев вперёд. Фран Перес забил ответный мяч на 67-й минуте.

После этой игры «блауграна» с семью очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Ла Лиги, «пчёлы» с четырьмя очками находятся на 10-й строчке.

В следующем туре «Райо Вальекано» в гостях сыграет с «Осасуной», «Барселона» на своём поле примет «Валенсию». Обе встречи состоятся 14 сентября.