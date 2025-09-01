«Рассчитываю наконец-то поиграть в футбол». Сафонов — о вызове в сборную России

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящих матчей в составе сборной России. В четверг, 4 сентября, подопечные Валерия Карпина встретятся с Иорданией. В воскресенье, 7 сентября, национальная команда России сыграет с Катаром.

«Меня ждёт дорога в Москву. Я в предвкушении предстоящих матчей, так как рассчитываю наконец-то поиграть в футбол. Также буду рад увидеться с командой и пообщаться с теми, кого давно не видел. Мой заключительный матч за сборную оставил несколько вопросов, которые хочется закрыть. Так что я не меньше вас жду своей следующей игры. Увидимся уже четвёртого числа в Москве на игре с Иорданией», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Последний раз Матвей Сафонов появлялся на поле в составе клуба в финале Кубка Франции, где «ПСЖ» разгромил «Реймс» (3:0). За сборную России вратарь сыграл 6 июня в товарищеском матче с командой Нигерии (1:1). Тогда результативная ошибка голкипера привела к пропущенному голу.