Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В какие-то моменты недоумение было». Карпин — о поражении от махачкалинского «Динамо»

«В какие-то моменты недоумение было». Карпин — о поражении от махачкалинского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о поражении в матче 7-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Хоссейннежад – 74'    

— Чем-то вас удивило махачкалинское «Динамо»?
— Они нас не удивили, они так всегда играют. Мы знали, что будет такой матч.

— Показалось, что было много недоумения с вашей стороны касательно атакующих действий команды.
— В какие-то моменты недоумение было.

— В чём была ошибка в моменте с пропущенным голом?
— Один игрок не вернулся в линию, хотя даже в перерыве мы показывали момент, когда надо возвращаться. Но футбол состоит из ошибок, так что винить кого-то одного не стоит, виноват я, в конце концов.

— Всего две замены связаны с тем, что тяжело было входить в такую игру?
— Да, игра была непростой, и особо менять не на кого было.

— С чем была связана замена Антона Миранчука?
— Она была больше связана с жёлтой карточкой, чем с усталостью, хотя и она присутствовала.

— Сегодня у него игра не очень сложилась. Как в целом проходит его адаптация?
— Адаптация проходит хорошо. Не у него сегодня не сложилось, а у всей команды. Дело не в нём.

— Сегодня в заявке был Муми Нгамалё, но на поле так и не появился. Рассматриваете ли вы его как потенциального игрока стартового состава?
— Из семи туров он в четырёх выходил в старте, плюс Кубок, так что пять-шесть матчей он точно сыграл. Как потенциального игрока — да, — приводит слова Карпина сайт «Динамо»

Материалы по теме
Карпин заявил, что готов покинуть пост главного тренера «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android