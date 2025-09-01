«В какие-то моменты недоумение было». Карпин — о поражении от махачкалинского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о поражении в матче 7-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:1).

— Чем-то вас удивило махачкалинское «Динамо»?

— Они нас не удивили, они так всегда играют. Мы знали, что будет такой матч.

— Показалось, что было много недоумения с вашей стороны касательно атакующих действий команды.

— В какие-то моменты недоумение было.

— В чём была ошибка в моменте с пропущенным голом?

— Один игрок не вернулся в линию, хотя даже в перерыве мы показывали момент, когда надо возвращаться. Но футбол состоит из ошибок, так что винить кого-то одного не стоит, виноват я, в конце концов.

— Всего две замены связаны с тем, что тяжело было входить в такую игру?

— Да, игра была непростой, и особо менять не на кого было.

— С чем была связана замена Антона Миранчука?

— Она была больше связана с жёлтой карточкой, чем с усталостью, хотя и она присутствовала.

— Сегодня у него игра не очень сложилась. Как в целом проходит его адаптация?

— Адаптация проходит хорошо. Не у него сегодня не сложилось, а у всей команды. Дело не в нём.

— Сегодня в заявке был Муми Нгамалё, но на поле так и не появился. Рассматриваете ли вы его как потенциального игрока стартового состава?

— Из семи туров он в четырёх выходил в старте, плюс Кубок, так что пять-шесть матчей он точно сыграл. Как потенциального игрока — да, — приводит слова Карпина сайт «Динамо»