«В какие-то моменты недоумение было». Карпин — о поражении от махачкалинского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о поражении в матче 7-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:1).
— Чем-то вас удивило махачкалинское «Динамо»?
— Они нас не удивили, они так всегда играют. Мы знали, что будет такой матч.
— Показалось, что было много недоумения с вашей стороны касательно атакующих действий команды.
— В какие-то моменты недоумение было.
— В чём была ошибка в моменте с пропущенным голом?
— Один игрок не вернулся в линию, хотя даже в перерыве мы показывали момент, когда надо возвращаться. Но футбол состоит из ошибок, так что винить кого-то одного не стоит, виноват я, в конце концов.
— Всего две замены связаны с тем, что тяжело было входить в такую игру?
— Да, игра была непростой, и особо менять не на кого было.
— С чем была связана замена Антона Миранчука?
— Она была больше связана с жёлтой карточкой, чем с усталостью, хотя и она присутствовала.
— Сегодня у него игра не очень сложилась. Как в целом проходит его адаптация?
— Адаптация проходит хорошо. Не у него сегодня не сложилось, а у всей команды. Дело не в нём.
— Сегодня в заявке был Муми Нгамалё, но на поле так и не появился. Рассматриваете ли вы его как потенциального игрока стартового состава?
— Из семи туров он в четырёх выходил в старте, плюс Кубок, так что пять-шесть матчей он точно сыграл. Как потенциального игрока — да, — приводит слова Карпина сайт «Динамо»