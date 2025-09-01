Скидки
Главная Футбол Новости

Даниил Фомин: надеюсь, перерыв на игры сборных пойдёт «Динамо» на пользу

Даниил Фомин: надеюсь, перерыв на игры сборных пойдёт «Динамо» на пользу
Аудио-версия:
Капитан московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о неудачном старте сезона для команды. В 7-м туре Мир РПЛ бело-голубые на выезде проиграли махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1. Это пятое поражение динамовцев в 10 матчах во всех турнирах.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Хоссейннежад – 74'    

«От лица команды хотел бы извиниться за этот отрезок. Мы огорчены и расстроены результатами и игрой. Сейчас будет пауза на матчи сборных, и будет больше времени всё проанализировать и ещё больше работать. Мы все вместе попали в эту ситуацию — и все вместе должны из неё выбираться.

Надеюсь, что перерыв на игры сборных пойдёт на пользу команде. Есть время подготовиться, после чего начинаем с дерби со «Спартаком». Домашний, важный матч, так что отступать некуда. Будем готовиться, хотим порадовать болельщиков и результатом, и игрой», — приводит слова Фомина сайт «Динамо».

Новости. Футбол
