АПЛ опубликовала фото Аршавина у «Энфилда» в день матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

АПЛ опубликовала фото Аршавина у «Энфилда» в день матча «Ливерпуль» — «Арсенал»
Пресс-служба английской Премьер-лиги посвятила публикацию экс-футболисту лондонского «Арсенала» и сборной России Андрею Аршавину в день матча «канониров» с «Ливерпулем» в рамках 3-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Собослаи – 83'    

Россиянин посетил стадион «Энфилд», на котором команды играли в воскресенье, 31 августа. Встреча завершилась победой действующих чемпионов Англии — 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник хозяев Доминик Собослаи на 83-й минуте.

Фото: английская премьер-лига в X

«Андрей Аршавин вернулся на «Энфилд» напомнить всем, как он забил все четыре мяча «Арсенала» в той самой ничьей (4:4) в 2009 году», — говорится в подписи к коллажу со свежими и архивными фотографиями Аршавина в официальном аккаунте АПЛ в соцсети X.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
21 апреля 2009, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Аршавин – 36'     1:1 Торрес – 49'     2:1 Бенаюн – 56'     2:2 Аршавин – 67'     2:3 Аршавин – 70'     3:3 Торрес – 72'     3:4 Аршавин – 90'     4:4 Бенаюн – 90+3'    

Аршавин оформил покер на «Энфилде» в матче между «Ливерпулем» и «Арсеналом» (4:4) в 33-м туре АПЛ сезона-2008/2009. В составе хозяев дублями отметились нападающий Фернандо Торрес и полузащитник Йосси Бенаюн. Гол израильтянина на 90+3-й минуте принёс мерсисайдцам ничью.

