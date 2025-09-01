АПЛ опубликовала фото Аршавина у «Энфилда» в день матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

Пресс-служба английской Премьер-лиги посвятила публикацию экс-футболисту лондонского «Арсенала» и сборной России Андрею Аршавину в день матча «канониров» с «Ливерпулем» в рамках 3-го тура АПЛ.
Россиянин посетил стадион «Энфилд», на котором команды играли в воскресенье, 31 августа. Встреча завершилась победой действующих чемпионов Англии — 1:0. Единственный мяч в игре забил полузащитник хозяев Доминик Собослаи на 83-й минуте.
Фото: английская премьер-лига в X
«Андрей Аршавин вернулся на «Энфилд» напомнить всем, как он забил все четыре мяча «Арсенала» в той самой ничьей (4:4) в 2009 году», — говорится в подписи к коллажу со свежими и архивными фотографиями Аршавина в официальном аккаунте АПЛ в соцсети X.
Аршавин оформил покер на «Энфилде» в матче между «Ливерпулем» и «Арсеналом» (4:4) в 33-м туре АПЛ сезона-2008/2009. В составе хозяев дублями отметились нападающий Фернандо Торрес и полузащитник Йосси Бенаюн. Гол израильтянина на 90+3-й минуте принёс мерсисайдцам ничью.
