Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наш футбол превращается в фарс». Радимов – после скандального матча ЦСКА — «Краснодар»

«Наш футбол превращается в фарс». Радимов – после скандального матча ЦСКА — «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал судейство в матче седьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром». Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сам матч сопровождался несколькими спорными судейскими решениями.

«Судья упустил нити игры, и мы видели это по реакциям футболистов. Наш футбол превращается в фарс. Мы неделю разговариваем о матче ярких, атакующих команд. Ждём его. Но человек в чёрном просто за один момент портит всю игру. Этот матч был испорчен именно судьей. А команды надо похвалить», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом. В ЦСКА, в свою очередь, после матча с «Краснодаром» сообщили, что подадут в ЭСК по неназначенному пенальти.

Материалы по теме
«Всё равно, что со мной сделают. Надоело!» Жёсткие Кордоба и Мусаев после судейства с ЦСКА
«Всё равно, что со мной сделают. Надоело!» Жёсткие Кордоба и Мусаев после судейства с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android