«Наш футбол превращается в фарс». Радимов – после скандального матча ЦСКА — «Краснодар»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал судейство в матче седьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром». Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1. Сам матч сопровождался несколькими спорными судейскими решениями.

«Судья упустил нити игры, и мы видели это по реакциям футболистов. Наш футбол превращается в фарс. Мы неделю разговариваем о матче ярких, атакующих команд. Ждём его. Но человек в чёрном просто за один момент портит всю игру. Этот матч был испорчен именно судьей. А команды надо похвалить», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом. В ЦСКА, в свою очередь, после матча с «Краснодаром» сообщили, что подадут в ЭСК по неназначенному пенальти.