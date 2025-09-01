Скидки
Радимов объяснил, в какой момент судья матча ЦСКА с «Краснодаром» потерял нити игры

Радимов объяснил, в какой момент судья матча ЦСКА с «Краснодаром» потерял нити игры
Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов объяснил, в какой момент арбитр встречи 7-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Краснодаром» потерял нити игры. Матч, который обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград), завершился со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Игра до этого шла нормально. Искра разгорелась после незасчитанного гола. Начали лететь щепки — друг друга начали бить и судья в этот момент, где ему помощник не помог, потерял все нити игры», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 27‑й минуте судья отменил гол полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, а на 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником армейцев Мойзесом. В ЦСКА, в свою очередь, после матча с «Краснодаром» сообщили, что подадут в ЭСК по неназначенному пенальти.

