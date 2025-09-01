Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат Испании — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица

В ночь с 31 августа на 1 сентября, завершился 3-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

29 августа, пятница:

«Эльче» — «Леванте» — 2:0

«Валенсия» — «Хетафе» — 3:0

30 августа, суббота:

«Алавес» — «Атлетико» — 1:1;

«Овьедо» — «Реал Сосьедад» — 1:0;

«Жирона» — «Севилья» — 0:2;

«Реал» — «Мальорка» — 2:1.

31 августа, воскресенье:

«Сельта» — «Вильярреал» — 1:1;

«Бетис» — «Атлетик» — 1:2;

«Эспаньол» — «Осасуна» — 1:0;

«Райо Вальекано» — «Барселона» — 1:1.

По итогам тура возглавляет турнирную таблицу Примеры «Реал» Мадрид с девятью очками, на втором месте располагается «Атлетик», также набравший девять очков, в топ-4 также вошли «Вильярреал» и «Барселона» (по семь очков). Замыкают таблицу «Мальорка» (2), «Леванте» (0) и «Жирона» (0).