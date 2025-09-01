Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Испании — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица, Реал, Барселона, Атлетико, сенсации

Чемпионат Испании — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 31 августа на 1 сентября, завершился 3-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

29 августа, пятница:

«Эльче» — «Леванте» — 2:0
«Валенсия» — «Хетафе» — 3:0

30 августа, суббота:

«Алавес» — «Атлетико» — 1:1;
«Овьедо» — «Реал Сосьедад» — 1:0;
«Жирона» — «Севилья» — 0:2;
«Реал» — «Мальорка» — 2:1.

31 августа, воскресенье:

«Сельта» — «Вильярреал» — 1:1;
«Бетис» — «Атлетик» — 1:2;
«Эспаньол» — «Осасуна» — 1:0;
«Райо Вальекано» — «Барселона» — 1:1.

По итогам тура возглавляет турнирную таблицу Примеры «Реал» Мадрид с девятью очками, на втором месте располагается «Атлетик», также набравший девять очков, в топ-4 также вошли «Вильярреал» и «Барселона» (по семь очков). Замыкают таблицу «Мальорка» (2), «Леванте» (0) и «Жирона» (0).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
«Барса» отскочила в концовке игры с середняком. Как же Флику повезло с новым вратарём!
«Барса» отскочила в концовке игры с середняком. Как же Флику повезло с новым вратарём!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android