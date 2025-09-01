Скидки
Кордобу выгоняли с поля, Облякова душили, Кисляк злился. ЦСКА — «Краснодар»: фото ничьей

ЦСКА — «Краснодар»
31 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 27-й минуте гол полузащитника ЦСКА Кисляка был отменён после вмешательства VAR, арбитры зафиксировали фол в атаке. На 36-й минуте Матвей Кисляк вывел армейцев вперёд. На 44-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счёт, откликнувшись на подачу с углового. На 56-й минуте Кордоба был удалён за удар защитника соперников Мойзеса.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 очков.

