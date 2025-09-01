Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лос-Анджелес Гэлакси — Орландо Сити, результат матча 1 сентября 2025, счёт 2:1, Кубок лиг, матч за 3-е место, Марко Ройс

Гол Ройса помог «Лос-Анджелес Гэлакси» одолеть «Орландо» и завоевать бронзу Кубка лиг
Комментарии

В ночь с 31 августа на 1 сентября мск на арене «Дигнити Хэлс Спортс Парк» в Карсоне (США, штат Калифорния) завершился матч за третье место Кубка лиг между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Орландо Сити». Калифорнийская команда оформила победу со счётом 2:1 и завоевала бронзовые медали соревнований.

Кубок лиг MLS + MX . За 3-е место
01 сентября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес, США
Окончен
2 : 1
Орландо Сити
Орландо, США
1:0 Ройс – 9'     1:1 Охеда – 60'     2:1 Пэйнтсил – 67'    

На 9-й минуте счёт встречи открыл немецкий нападающий Марко Ройс. Ближе к середине второго тайме «Орландо» усилиями Мартина Охеды удалось восстановить паритет. Однако на 67-й минуте окончательный результат установил вингер «Гэлакси» Джозеф Пэйнтсил.

Отметим, в финале Кубка лиг за титул будут бороться также две американские команды «Интер Майами» и «Сиэтл Саундерс». Встреча пройдёт сегодня, 1 сентября, в 3:00 мск.

Календарь Кубка лиг МЛС и МХ
Сетка Кубка лиг МЛС и МХ
Материалы по теме
Определился соперник «Интер Майами» в финале Кубка лиг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android