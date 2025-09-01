Гол Ройса помог «Лос-Анджелес Гэлакси» одолеть «Орландо» и завоевать бронзу Кубка лиг

В ночь с 31 августа на 1 сентября мск на арене «Дигнити Хэлс Спортс Парк» в Карсоне (США, штат Калифорния) завершился матч за третье место Кубка лиг между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Орландо Сити». Калифорнийская команда оформила победу со счётом 2:1 и завоевала бронзовые медали соревнований.

На 9-й минуте счёт встречи открыл немецкий нападающий Марко Ройс. Ближе к середине второго тайме «Орландо» усилиями Мартина Охеды удалось восстановить паритет. Однако на 67-й минуте окончательный результат установил вингер «Гэлакси» Джозеф Пэйнтсил.

Отметим, в финале Кубка лиг за титул будут бороться также две американские команды «Интер Майами» и «Сиэтл Саундерс». Встреча пройдёт сегодня, 1 сентября, в 3:00 мск.