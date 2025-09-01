«Результат не может устраивать». Круговой — о ничьей ЦСКА с «Краснодаром» в РПЛ
Защитник московского ЦСКА Данил Круговой прокомментировал результат матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36' 1:1 Кордоба – 44'
Удаления: нет / Кордоба – 56'
«Мы были ближе к победе, поэтому результат не может устраивать. Атмосфера матча — фантастическая! Спасибо, красно-синие! Продолжаем борьбу за самые высокие места», — написал Круговой в своём телеграм-канале.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в семи встречах. ЦСКА располагается на второй строчке. У московской команды 15 набранных очков.
Материалы по теме
Комментарии
