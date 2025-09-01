Забарный впервые высказался о взаимоотношениях с Сафоновым в «ПСЖ»

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный впервые высказался о взаимоотношениях с одноклубником, российским вратарём Матвеем Сафоновым.

«Я не поддерживаю никаких отношений с россиянами. Что касается моего одноклубника, то на тренировках я обязан взаимодействовать с ним на профессиональном уровне и буду выполнять свои обязательства перед клубом», — приводит слова Забарного Lequipe со ссылкой на ФУТБОЛ 360.

Забарный перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Сафонов выступает за парижан с 2024-го. В составе «ПСЖ» Матвей выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА. Контрактное соглашение Сафонова с парижанами рассчитано до 2029 года.