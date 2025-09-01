«У него очень мерзопакостная жена». Экс-жена Мамаева — об отношениях с футболистом

Блогер и модель Алана Мамаева, бывшая супруга экс-полузащитника ЦСКА, «Краснодара» и сборной России Павла Мамаева, ответила, какие у неё взаимоотношения с футболистом сейчас.

— Вы бы согласились участвовать в одном реалии с бывшим мужем? Ты, Мамаев — в одном шоу, не вместе, просто в одном шоу.

— Я поняла. Мне, если честно, вообще спокойно. У меня нет такого, что не хочу его видеть. Мне по барабану. Уже слишком много времени прошло. Мы не общаемся сейчас. Не хочу про это опять говорить, но в целом, если мы говорим про одно шоу, если так получится, то окей. На него мне пофиг, но у него очень мерзопакостная жена. Она мне просто не нравится, вот с ней бы не хотелось, — сказала Мамаева в подкасте «Сетка» на телеканале ТНТ.

Напомним, Павел и Алана были вместе с 2013 по 2021 годы.