Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенал» Артета объяснил поражение от «Ливерпуля» в матче АПЛ

Тренер «Арсенал» Артета объяснил поражение от «Ливерпуля» в матче АПЛ
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о поражении своей команды в матче 3-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем». Игра завершилась со счётом 0:1.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Собослаи – 83'    

«Мы выходили с установкой выиграть. Мы довели давление и контроль до такого уровня, что соперник был вынужден ответить. Особенно это было заметно с 60-й по 78‑ю минуту — тогда на поле не оставалось зазоров. В таких матчах результат бывает решён либо индивидуальной ошибкой, либо одним выдающимся эпизодом. Собослаи создал такой эпизод, который и решил встречу», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

Единственный мяч в матче забил атакующий полузащитник мерсисайдцев Доминик Собослаи, исполнив точный удар со штрафного. «Ливерпуль» на данный момент возглавляет АПЛ с девятью очками. «Канониры» идут на третьей строчке с шестью очками.

Идеальный штрафной Собослаи — с 30 метров в девятку! Так «Ливерпуль» дожал «Арсенал»
Идеальный штрафной Собослаи — с 30 метров в девятку! Так «Ливерпуль» дожал «Арсенал»
