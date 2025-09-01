Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» согласовал переход Исака. Это станет рекордным трансфером в АПЛ — Романо

«Ливерпуль» согласовал переход Исака. Это станет рекордным трансфером в АПЛ — Романо
Комментарии

«Ливерпуль» согласовал с «Ньюкаслом» сделку по переходу форварда Александера Исака, сообщает журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

По данным источника, сумма трансфера составит £130 млн (€ 150 млн). Это рекордный трансфер для АПЛ. Сегодня Исак отправляется на медобследование перед подписанием долгосрочного контракта, который был согласован ещё несколько месяцев назад.

До этого самым дорогим приобретением в истории АПЛ является Влориан Вирц, перешедший в текущее трансферное окно из «Байера» в «Ливерпуль» за € 125 млн.

Исак выступает за «Ньюкасл» с 2022 года. За это время он провёл за клуб 109 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 62 гола и 11 результативных передач.

Материалы по теме
Исак уходит в «Ливерпуль» – есть подтверждение Романо! Последний день окна в Европе. LIVE
Live
Исак уходит в «Ливерпуль» – есть подтверждение Романо! Последний день окна в Европе. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android