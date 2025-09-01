«Ливерпуль» согласовал переход Исака. Это станет рекордным трансфером в АПЛ — Романо

«Ливерпуль» согласовал с «Ньюкаслом» сделку по переходу форварда Александера Исака, сообщает журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

По данным источника, сумма трансфера составит £130 млн (€ 150 млн). Это рекордный трансфер для АПЛ. Сегодня Исак отправляется на медобследование перед подписанием долгосрочного контракта, который был согласован ещё несколько месяцев назад.

До этого самым дорогим приобретением в истории АПЛ является Влориан Вирц, перешедший в текущее трансферное окно из «Байера» в «Ливерпуль» за € 125 млн.

Исак выступает за «Ньюкасл» с 2022 года. За это время он провёл за клуб 109 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 62 гола и 11 результативных передач.