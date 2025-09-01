«Меня это беспокоит». Артета прокомментировал травму Салиба в игре с «Ливерпулем»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о травме основного защитника своей команды француза Вильяма Салиба, полученной в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Игра завершилась со счётом 0:1. Салиба был заменён уже на 5-й минуте.

«Он подвернул голеностоп в разминке и сказал, что верит — сможет играть, но сразу в первые два эпизода я увидел, что он не справляется, и нам пришлось, к сожалению, снять его. Но слава богу, что у нас есть Москера — мы выпустили его в Премьер‑лиге впервые. Его дебют получился не в тех условиях, которые мы ожидали на «Энфилде», но, мне кажется, он сыграл действительно очень хорошо. Травма Салиба меня беспокоит, потому что в матчах такого уровня нельзя играть, если что‑то не в порядке. Он пытался, значит, есть проблема», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

24-летний Салиба принял участия в трёх матчах АПЛ в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями.