«Краснодар» обратился к болельщикам после скандального матча с ЦСКА в РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» обратился к болельщикам после скандального матча с ЦСКА в рамках седьмого тура чемпионата России. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.

«Без вашей поддержки мы бы точно не справились! Спасибо, что были рядом с первой до последней минуты», — написано в официальном телеграм-канале «Краснодара».

Сам матч сопровождался судейскими скандалами. На 56-й минуте встречи форвард «Краснодара» Джон Кордоба был удалён с поля прямой красной карточкой за стык с защитником ЦСКА Мойзесом. В свою очередь, армейский клуб после матча с «быками» заявил о намерении обратиться в ЭСК по поводу неназначенного пенальти.