Главная Футбол Новости

«Краснодар» обратился к болельщикам после скандального матча с ЦСКА в РПЛ

«Краснодар» обратился к болельщикам после скандального матча с ЦСКА в РПЛ
Комментарии

Футбольный клуб «Краснодар» обратился к болельщикам после скандального матча с ЦСКА в рамках седьмого тура чемпионата России. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Без вашей поддержки мы бы точно не справились! Спасибо, что были рядом с первой до последней минуты», — написано в официальном телеграм-канале «Краснодара».

Сам матч сопровождался судейскими скандалами. На 56-й минуте встречи форвард «Краснодара» Джон Кордоба был удалён с поля прямой красной карточкой за стык с защитником ЦСКА Мойзесом. В свою очередь, армейский клуб после матча с «быками» заявил о намерении обратиться в ЭСК по поводу неназначенного пенальти.

