Ямаль — самый молодой игрок XXI века в Ла Лиге, забивший пенальти

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль после забитого пенальти на 40-й минуте матча третьего тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» стал самым молодым игроком Ла Лиги в XXI веке, которому удалось реализовать 11-метровый удар. Встреча завершилась с ничейным счётом (1:1). Об этом сообщает статистический портал Squawka.

По информации статистического портала, возраст Ямаля на момент проведения матча составлял 18 лет и 49 дней.

Напомним, следующий матч каталонская «Барселона» проведёт дома на стадионе «Спотифай Камп Ноу» с «Валенсией» 14 сентября. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.