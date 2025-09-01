Ямаль — самый молодой игрок XXI века в Ла Лиге, забивший пенальти
Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль после забитого пенальти на 40-й минуте матча третьего тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» стал самым молодым игроком Ла Лиги в XXI веке, которому удалось реализовать 11-метровый удар. Встреча завершилась с ничейным счётом (1:1). Об этом сообщает статистический портал Squawka.
Испания — Примера . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 40' 1:1 Перес – 67'
По информации статистического портала, возраст Ямаля на момент проведения матча составлял 18 лет и 49 дней.
Напомним, следующий матч каталонская «Барселона» проведёт дома на стадионе «Спотифай Камп Ноу» с «Валенсией» 14 сентября. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
23:55«Рома» арендовала защитника «Ливерпуля» Официально
