Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль — самый молодой игрок XXI века в Ла Лиге, забивший пенальти

Ямаль — самый молодой игрок XXI века в Ла Лиге, забивший пенальти
Комментарии

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль после забитого пенальти на 40-й минуте матча третьего тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» стал самым молодым игроком Ла Лиги в XXI веке, которому удалось реализовать 11-метровый удар. Встреча завершилась с ничейным счётом (1:1). Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Испания — Примера . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 40'     1:1 Перес – 67'    

По информации статистического портала, возраст Ямаля на момент проведения матча составлял 18 лет и 49 дней.

Напомним, следующий матч каталонская «Барселона» проведёт дома на стадионе «Спотифай Камп Ноу» с «Валенсией» 14 сентября. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Фото
Ямаль опубликовал первое совместное фото с девушкой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android