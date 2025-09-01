Чемпионат Италии— 2025/2026 по футболу: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

31 августа, завершился 2-й тур чемпионата Италии сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
29 августа
«Кремонезе» — «Сассуоло» — 3:2
«Лечче» — «Милан» — 0:2
30 августа
«Болонья» — «Комо» — 1:0
«Парма» — «Аталанта» — 1:1
«Наполи» — «Кальяри» — 1:0
«Пиза» — «Рома» — 0:1
31 августа
«Дженоа» — «Ювентус» — 0:1
«Торино» — «Фиорентина» — 0:0
«Интер» — «Удинезе» — 1:2
«Лацио» — «Верона» — 4:0
После двух туров чемпионата Италии «Наполи» возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков. Следом идут «Ювентус», «Кремонезе» и «Рома», которые также записали в свой актив по шесть очков.