«Этот пазл не складывается». Радимов назвал одну из основных проблем в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов выразил недовольством уровнем судейства после матча седьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1).

«Для меня вывод из сегодняшнего матча такой. Команды показывают классный футбол — эти две точно. «Балтика», «Зенит» набирает, «Спартак» набирает, «Локомотив» — есть яркие команды. Стадионы хорошие, газон классный. Но этот пазл не складывается из‑за судейства, которое мы обсуждаем в каждом эфире. Мы не первый год об этом говорим. Все начинают больше говорить не о футболе, а о судействе. Кому это надо? Зачем? Неужели нельзя как‑то это исправить? Возможно же», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На 56-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником ЦСКА Мойзесом. В ЦСКА, в свою очередь, после матча с «Краснодаром» сообщили, что подадут в ЭСК по неназначенному пенальти.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. ЦСКА находится на втором месте, набрав 15 очков.