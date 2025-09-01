«Вы так даже за тройку не будете бороться». Радимов назвал главную проблему «Локомотива»

Бывший российский футболист Владислав Радимов поделился мнением о главной проблеме нынешнего «Локомотива», из-за которой московская команда, по его мнению, не будет бороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«У «Локомотива» проблемы в центральной зоне защиты — мы это говорим уже не первый год. Нет центрального столпа обороны, как Нино в «Зените», Бабич в «Спартаке», Дивеев в ЦСКА. Поэтому и пропускают два‑три гола. Сколько нужно забивать тогда, чтобы выиграть. Ещё три тура назад они возглавляли таблицу с отрывом. Понятно, что могло быть вместо 2:2 — 3:1. Но «Локомотив» во втором тайме начинает валять дурака — это факт. Нельзя так упускать преимущество. Ребят, вы так не только за чемпионство не будете бороться, но даже за тройку, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 7-го тура РПЛ железнодорожники сыграли вничью с «Крыльями Советов» со счётом 2:2. Таким образом, подопечные Михаила Галактионова не знают побед в трёх матчах подряд и опустились на четвёртое место в РПЛ.