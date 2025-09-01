Скидки
Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 3-го тура и турнирная таблица

31 августа, завершился 3-й тур чемпионата Франции сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

29 августа

«Ланс» — «Брест» — 3:1

30 августа

«Лорьян» — «Лилль» — 1:7
«Нант» — «Осер» — 1:0
«Тулуза» — «ПСЖ» — 3:6

31 августа

«Анже» — «Ренн» — 1:1
«Монако» — «Страсбург» — 3:2
«Гавр» — «Ницца» — 3:1
«Париж» — «Метц» — 3:2
«Лион» — «Марсель» — 1:0

После трёх туров чемпионата Франции «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, записав в свой актив девять очков. Столько же очков и у «Лиона», который находится на втором месте. Замыкает лидирующую тройку «Лилль», набрав семь очков. Следом идут «Монако», «Ланс», «Страсбург» и «Тулуза», на счету которых по шесть очков.

