«Не оправдываю его… Но это не карточка». Радимов — об удалении Кордобы в игре с ЦСКА

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за «Зенит», ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов высказался о спорном эпизоде с участием форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, где армейцы сыграли вничью с «южанами» — 1:1.

«Поведение Кордобы никто не оправдывает. Ударить после свистка (был он или нет) — это неудачная история. Попал по руке открытыми шипами — аналогично. Но я не думаю, что это тянуло на карточку. Тем более в таком матче. В итоге пострадали зрители, которые находились на трибуне. В концовке «Краснодару», который любит играть в атаку, пришлось закрыться. Осталось разочарование от матча», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 56-й минуте нападающий «Краснодара» Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником армейцев Мойзесом.