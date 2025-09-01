Скидки
Главная Футбол Новости

«Не оправдываю его… Но это не карточка». Радимов — об удалении Кордобы в игре с ЦСКА

Бывший российский футболист, известный по выступлениям за «Зенит», ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов высказался о спорном эпизоде с участием форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги, где армейцы сыграли вничью с «южанами» — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Кисляк – 36'     1:1 Кордоба – 44'    
Удаления: нет / Кордоба – 56'

«Поведение Кордобы никто не оправдывает. Ударить после свистка (был он или нет) — это неудачная история. Попал по руке открытыми шипами — аналогично. Но я не думаю, что это тянуло на карточку. Тем более в таком матче. В итоге пострадали зрители, которые находились на трибуне. В концовке «Краснодару», который любит играть в атаку, пришлось закрыться. Осталось разочарование от матча», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 56-й минуте нападающий «Краснодара» Кордоба получил прямую красную карточку за стычку с защитником армейцев Мойзесом.

Новости. Футбол
