Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Недоволен своей командой». Флик — об игре «Барселоны» в матче с «Райо Вальекано»

«Недоволен своей командой». Флик — об игре «Барселоны» в матче с «Райо Вальекано»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал игру каталонской команды в матче третьего тура с «Райо Вальекано». Встреча завершилась с ничейным счётом (1:1).

Испания — Примера . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 40'     1:1 Перес – 67'    

«Мы допустили много ошибок в этой встрече, мы можем играть гораздо лучше. «Райо» выступал великолепно. Я недоволен своей командой сегодня, у нас было много потерь мяча. Мне было необходимо поговорить с игроками сразу после матча, потому что скоро они уедут играть в свои сборные.

Нам нужно играть лучше. Жоан Гарсия провёл фантастический матч, здорово наблюдать за его сейвами», – приводит слова Флика Marca.

Напомним, следующий матч каталонский клуб проведёт в рамках четвёртого тура испанского чемпионата с «Валенсией» 14 сентября.

Материалы по теме
«Райо Вальекано» — «Барселона». Ямаль и Торрес пройдут даже сквозь стену
«Райо Вальекано» — «Барселона». Ямаль и Торрес пройдут даже сквозь стену
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android