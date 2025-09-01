«Недоволен своей командой». Флик — об игре «Барселоны» в матче с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал игру каталонской команды в матче третьего тура с «Райо Вальекано». Встреча завершилась с ничейным счётом (1:1).
«Мы допустили много ошибок в этой встрече, мы можем играть гораздо лучше. «Райо» выступал великолепно. Я недоволен своей командой сегодня, у нас было много потерь мяча. Мне было необходимо поговорить с игроками сразу после матча, потому что скоро они уедут играть в свои сборные.
Нам нужно играть лучше. Жоан Гарсия провёл фантастический матч, здорово наблюдать за его сейвами», – приводит слова Флика Marca.
Напомним, следующий матч каталонский клуб проведёт в рамках четвёртого тура испанского чемпионата с «Валенсией» 14 сентября.