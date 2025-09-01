Джику отклонил предложение «Спартака» из-за нежелания жены ехать в Россию – источник

Защитник «Фенербахче» Александер Джику отклонил предложение московского «Спартака», потому что его жена не хотела ехать в Россию, сообщает журналист Серкан Хамзаоглу на личной странице в социальной сети X.

По данным источника «Брага» сделала официальное предложение по Джику. Интерес к игроку проявляют и другие клубы. Он пока не решил, уходить из «Фенербахче» или нет.

Джику выступает в составе турецкого клуба с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.