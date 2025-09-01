Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джику отклонил предложение «Спартака» из-за нежелания жены ехать в Россию – источник

Джику отклонил предложение «Спартака» из-за нежелания жены ехать в Россию – источник
Комментарии

Защитник «Фенербахче» Александер Джику отклонил предложение московского «Спартака», потому что его жена не хотела ехать в Россию, сообщает журналист Серкан Хамзаоглу на личной странице в социальной сети X.

По данным источника «Брага» сделала официальное предложение по Джику. Интерес к игроку проявляют и другие клубы. Он пока не решил, уходить из «Фенербахче» или нет.

Джику выступает в составе турецкого клуба с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Материалы по теме
«Спартак» отдал игрока в «Локо», «Зенит» расстаётся с легионерами. Трансферы недели в РПЛ
«Спартак» отдал игрока в «Локо», «Зенит» расстаётся с легионерами. Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android