Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сиэтл Саундерс — Интер Майами, результат матча 1 сентября 2025, счёт 3:0, Кубок лиг, финал, Лионель Месси, Суарес, Альба, Бускетс

«Сиэтл» разгромил «Интер Майами» с Месси и впервые в истории стал чемпионом Кубка лиг
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 31 августа на 1 сентября мск на арене «Люмен Филд» в Сиэтле (США, штат Вашингтон) завершился финальный матч Кубка лиг между местным «Сиэтл Саундерс» и «Интер Майами». Хозяева поля оформили разгромную победу со счётом 3:0 и завоевали золотые медали соревнований. Это их первый титул в истории турнира.

Кубок лиг MLS + MX . Финал
01 сентября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
3 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Де Розарио – 26'     2:0 Рольдан – 84'     3:0 Ротрок – 89'    

На 26-й минуте счёт встречи открыл нападающий хозяев Осаз Де Розарио. В концовке второго тайма сальвадорский защитник Алекс Рольдан реализовал 11-метровый. А на 89-й минуте форвард Пол Ротрок установил окончательный результат.

Отметим, известные форварды «цапель» Лионель Месси и Луис Суарес не отметились голами. Другие звёздные футболисты команды Жорди Альба, Родриго Де Пауль и Серхио Бускетс также завершили встречу без результативных действий.

В матче за бронзу «Лос-Анджелес Гэлакси» переиграл «Орландо Сити» — 2:1.

Кубок лиг — ежегодный североамериканский турнир по футболу, проводящийся между клубами MLS (США и Канада) и Лиги MX (Мексика) с 2019 года. В минувшем сезоне победу в турнире одержал «Коламбус Крю».

Сетка Кубка лиг
Материалы по теме
Гол Ройса помог «Лос-Анджелес Гэлакси» одолеть «Орландо» и завоевать бронзу Кубка лиг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android