«Сиэтл» разгромил «Интер Майами» с Месси и впервые в истории стал чемпионом Кубка лиг

В ночь с 31 августа на 1 сентября мск на арене «Люмен Филд» в Сиэтле (США, штат Вашингтон) завершился финальный матч Кубка лиг между местным «Сиэтл Саундерс» и «Интер Майами». Хозяева поля оформили разгромную победу со счётом 3:0 и завоевали золотые медали соревнований. Это их первый титул в истории турнира.

На 26-й минуте счёт встречи открыл нападающий хозяев Осаз Де Розарио. В концовке второго тайма сальвадорский защитник Алекс Рольдан реализовал 11-метровый. А на 89-й минуте форвард Пол Ротрок установил окончательный результат.

Отметим, известные форварды «цапель» Лионель Месси и Луис Суарес не отметились голами. Другие звёздные футболисты команды Жорди Альба, Родриго Де Пауль и Серхио Бускетс также завершили встречу без результативных действий.

В матче за бронзу «Лос-Анджелес Гэлакси» переиграл «Орландо Сити» — 2:1.

Кубок лиг — ежегодный североамериканский турнир по футболу, проводящийся между клубами MLS (США и Канада) и Лиги MX (Мексика) с 2019 года. В минувшем сезоне победу в турнире одержал «Коламбус Крю».