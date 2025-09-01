Илья Забарный рассказал, на каком языке с ним общаются в «ПСЖ»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный рассказал о своих эмоциях после перехода в парижский клуб и своей адаптации в нём.

«Эмоций было много, но когда трансфер уже завершился, то я был очень утомлён морально, но и счастлив, потому что очень этого хотел и стремился. Трудно сказать, что именно чувствовал, но могу сказать точно, что очень был эмоционально уставшим, гордым и радостным.

Впечатлило, наверное всё. Сразу почувствовал уровень во всём – самый высокий уровень, мне кажется. Взять, к примеру, базу. У тебя есть абсолютно всё, что тебе нужно для отдыха, подготовки, поля. На самом деле это то, чего и стоило ожидать, но всё равно – я об этом не думал и был удивлён уровнем.

Атмосферой – так же. Ты чувствуешь, что всё вместе как одно целое. Я сейчас говорю не только о команде, но и о персонале, о тренерах, о медицинском персонале.

Все пытаются помочь, все общаются по-английски со мной, помогают, чтобы я быстрее адаптировался. Поэтому моя адаптация, думаю, идёт хорошо», – приводит слова Забарного Lequipe со ссылкой на ФУТБОЛ 360.

Напомним, Забарный перешёл в «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Сафонов и Забарный провели первую совместную тренировку в «ПСЖ»