Появились новые подробности возможного увольнения Эрика тен Хага из «Байера»

Эрик тен Хаг действительно может быть уволен с поста главного тренера «Байера», сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Окончательное решение о его будущем ещё не принято. Отмечается, что дальнейший анализ его работы будет проведён позже. Разрыв контракта с Эриком в ближайшие дни не планируется.

Источник также сообщает, что сам Тен Хаг хочет остаться в клубе и просит время для перестройки команды.

Эрик возглавил «Байер» в конце мая. Его контракт действует до 2027 года. Он провёл у руля клуба три матча, в которых один раз победил, столько же раз проиграл и сыграл вничью.

