Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появились новые подробности возможного увольнения Эрика тен Хага из «Байера»

Появились новые подробности возможного увольнения Эрика тен Хага из «Байера»
Комментарии

Эрик тен Хаг действительно может быть уволен с поста главного тренера «Байера», сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Окончательное решение о его будущем ещё не принято. Отмечается, что дальнейший анализ его работы будет проведён позже. Разрыв контракта с Эриком в ближайшие дни не планируется.

Источник также сообщает, что сам Тен Хаг хочет остаться в клубе и просит время для перестройки команды.

Эрик возглавил «Байер» в конце мая. Его контракт действует до 2027 года. Он провёл у руля клуба три матча, в которых один раз победил, столько же раз проиграл и сыграл вничью.

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»

Материалы по теме
Мирра Андреева вылетела с US Open, тен Хаг — на грани увольнения. Главное к утру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android