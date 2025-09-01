Скидки
Александр Зинченко согласовал двухлетний контракт с новым клубом — Le Figaro

Александр Зинченко согласовал двухлетний контракт с новым клубом — Le Figaro
Комментарии

«Марсель» пытается подписать украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, игрок не вписывается в планы главного тренера лондонцев Микеля Артеты, однако переход по-прежнему осложняет высокая зарплата игрока.

Журналист Le Figaro Флоран Жемен считает, что завершение этого перехода будет очень сложным: «Зинченко? Обсуждения ведутся, но это сложное дело. Эмерсон Палмери из «Вест Хэма» находится в выигрышной позиции. Почему? Поскольку дешевле Зинченко. «Арсенал» не отпустит его по цене, которая была бы доступна «Марселю». Стоит отметить, что у украинца уже есть соглашение с «Марселем» о двухлетнем контракте», — приводит слова журналиста источник.

В минувшем сезоне Зинченко принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. В этом сезоне за клуб украинец ещё не играл.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

Комментарии
