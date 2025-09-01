Скидки
Суарес и Бускетс приняли участие в массовой потасовке после финала Кубка лиг

Суарес и Бускетс приняли участие в массовой потасовке после финала Кубка лиг
Завершился финальный матч Кубка лиг между местным «Сиэтл Саундерс» и «Интер Майами». Хозяева поля оформили разгромную победу со счётом 3:0 и завоевали золотые медали соревнований. После игры произошла массовая потасовка, в которой также приняли участие звёздые игроки «цапель» Луис Суарес и Серхио Бускетс.

Кубок лиг MLS + MX . Финал
01 сентября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
3 : 0
Интер Майами
Майами, США
1:0 Де Розарио – 26'     2:0 Рольдан – 84'     3:0 Ротрок – 89'    

Капитан «Интера» Лионель Месси стоял в стороне, о чём-то переговариваясь с игроком «Сиэтла». Перепалка случилась между игроками и персоналом обоих клубов и в какой-то момент максимально накалилась, участники начали применять друг к другу физическую силу.

Напомним, Кубок лиг — ежегодный североамериканский турнир по футболу, проводящийся между клубами MLS (США и Канада) и Лиги MX (Мексика) с 2019 года. В минувшем сезоне победу в турнире одержал «Коламбус Крю».

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча

