Суарес и Бускетс приняли участие в массовой потасовке после финала Кубка лиг

Завершился финальный матч Кубка лиг между местным «Сиэтл Саундерс» и «Интер Майами». Хозяева поля оформили разгромную победу со счётом 3:0 и завоевали золотые медали соревнований. После игры произошла массовая потасовка, в которой также приняли участие звёздые игроки «цапель» Луис Суарес и Серхио Бускетс.

Капитан «Интера» Лионель Месси стоял в стороне, о чём-то переговариваясь с игроком «Сиэтла». Перепалка случилась между игроками и персоналом обоих клубов и в какой-то момент максимально накалилась, участники начали применять друг к другу физическую силу.

Напомним, Кубок лиг — ежегодный североамериканский турнир по футболу, проводящийся между клубами MLS (США и Канада) и Лиги MX (Мексика) с 2019 года. В минувшем сезоне победу в турнире одержал «Коламбус Крю».

