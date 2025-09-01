Скидки
Слот оценил игру в обороне «Ливерпуля» в матче 3-го тура АПЛ с «Арсеналом»

Слот оценил игру в обороне «Ливерпуля» в матче 3-го тура АПЛ с «Арсеналом»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о коллективной игре защитников «Ливерпуля», позволившей сохранить ворота в неприкосновенности в матче 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Собослаи – 83'    

«Если ты играешь в футболке «Ливерпуля», то в основном получаешь похвалу, а иногда, может быть, и немного критики, что совсем не страшно. Нужно быть великолепным, когда играешь с «Арсеналом», учитывая всю их атакующую угрозу. Думаю, они решили: «Ого, мы отлично справились», а потом посмотрели на линию ворот и увидели, как Эзе и Эдегор идут в атаку! Но они и против них сыграли хорошо. Итак, очень хорошая игра. Я думаю, что Вирджил ван Дейк уже был великолепен в матче с «Ньюкаслом», и он и остальные тоже были очень хороши», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После первых трёх туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, оставшись единственной командой, которая не теряла очков.

