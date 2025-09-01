Карпин ответил на вопрос о том, является ли игра «Динамо» под его руководством позором

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о поражении в матче 7-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:1) и неудачном выступлении команды по сезону.

— Болельщики кричали «Не позорьте имя Динамо». Что было в этой игре и последних семи турах — позор?

— То, что в семи турах — нет, что сегодня — да, — приводит слова Карпина после игры с махачкалинским клубом «Матч ТВ».

Москвичи после семи матчей занимают девятое место в РПЛ, имея в своём активе восемь очков. 13 сентября клуб сыграет на своём поле дерби со «Спартаком». Карпин возглавил бело-голубых в летнее межсезонье.

